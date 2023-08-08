Женщина на Мерседесе сбила 8-летнего ребенка в Новосибирске

ДТП с участием 8-летнего ребенка произошло в Дзержинском районе Новосибирска. Сибирячка, управляя Мерседесом совершила наезд на мальчика с самокатом.

33-летняя женщина, управляя автомобилем Мерседес Бенц А200, двигалась по улице 25 лет Октября со стороны улицы Олеко Дундича в сторону улицы Авиастроителей. В пути следования, напротив дома 7 по улице 25 лет Октября, совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по городу Новосибирску.

Пострадавший мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Причину и виновника ДТП установят инспекторы.