Пенсионеров-охотников задержали за браконьерство под Новосибирском

Двух пенсионеров, 70-ти и 71-го года, задержали за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Старики попались 10 октября под покровом ночи в лесу Каргатского района. В машине у мужчин нашли туши животных, ружье и патроны.

Как выяснилось уже в отделении, один пенсионер-охотник обманул другого сказав, что у него есть лицензия на охоту.

– Какие-либо соответствующие разрешительные документы и лицензии на добычу косуль у подозреваемых отсутствуют, – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, действия охотников нанесли крупный ущерб животному миру области.

Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты.

Пенсионерам выдана подписка о невыезде.

Ранее редакция сообщала о том, что охотник принял незнакомца за зверя и застрелил его.