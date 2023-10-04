Охотник принял незнакомца за зверя и застрелил его

Инцидент произошел 28 сентября на реке Агул в Ирбейском районе.

38-летний житель Красноярского края и его приятель приехали на охоту и ночью отправились на моторной лодке на охоту. С помощью тепловизора они заметили три силуэта около берега.

— Предположив, что это дикие животные, в условиях плохой видимости подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону теплокровного объекта. В этот момент на берегу находились трое мужчин из другой компании, прибывшие на отдых в отдаленную местность на реку Агул, один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки, — рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Отмечается, что охотник лично сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, которые сейчас разбираются в обстоятельствах дела.