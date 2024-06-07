Пенсионеру заплатят 500 тысяч за ожоги из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Житель Новосибирска получит 500 тысяч рублей за полученные ожоги ног во время коммунальной аварии на Левобережье.
ЧП с прорывом трубы из коммунальной сети теплоснабжения произошло 17 января 2024 года. В этот день Виктор ехал на машине в сторону улицы Котовского. Мужчина увидел впереди клубы пара и понял, что из-за отсутствия видимости дальше ехать опасно. Оставив автомобиль, он отправился домой пешком. Однако, сделав несколько шагов, пенсионер почувствовал жгучую боль в ногах — он оказался по щиколотку в кипятке.
В результате полученного ожога обеих ног сибиряку был нанесен вред здоровью средней степени тяжести.
С иском к ООО «НТСК» в защиту интересов жителя пенсионера в суд обратился прокурор Кировского района.
— В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о добровольном возмещении истцу ущерба в размере 500 тысяч рублей, производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска, — пояснили по ситуации в районном суде.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области добилась возмещения морального вреда пенсионеру за нападение на него бродячих псов в городе Обь.
Фото предоставлено Управлением Судебного департамента в НСО.
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