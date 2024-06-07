Задержана группа распространителей наркотиков в Новосибирске

Пресечена деятельность группы, которая занималась сбытом наркотиков в Новосибирске.
— В состав группы входили двое жителей Новосибирска в возрасте 18 лет и 21 год, — отметили в МВД по Новосибирской области.
На данный момент установлено, что молодые люди сперва приобретали наркотические вещества через интернет, затем фасовали и сбывали посредством закладок.
Полиция изъяла у них метилэфедрон массой более 245 граммов и МДМА массой более 1 грамма.
Возбуждено уголовное дело. На данный момент задержанные находятся под стражей.
Ранее редакция сообщала о том, что полиция задержала курьера с крупной партией наркотиков в Новосибирске.
Источник фото: МВД по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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