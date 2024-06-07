Задержана группа распространителей наркотиков в Новосибирске

Пресечена деятельность группы, которая занималась сбытом наркотиков в Новосибирске.

— В состав группы входили двое жителей Новосибирска в возрасте 18 лет и 21 год, — отметили в МВД по Новосибирской области.

На данный момент установлено, что молодые люди сперва приобретали наркотические вещества через интернет, затем фасовали и сбывали посредством закладок.

Полиция изъяла у них метилэфедрон массой более 245 граммов и МДМА массой более 1 грамма.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент задержанные находятся под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция задержала курьера с крупной партией наркотиков в Новосибирске.