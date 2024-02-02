На 24% вырос тариф за капремонт в Новосибирской области

Капремонт в Новосибирской области снова подорожал. Тариф с 1 января вырос до 15,52 рублей за квадратный метр. Для сравнений, в 2023 году в регионе действовал тариф на капремонт 12,53 рублей за квадрат. По сравнению с 2022 годом тариф вырос на 25%, в 2024 году динамика составила 23,86%. Напомним, в 2022 году, по сравнению с 2021, тарифы на капремонт в Новосибирской области выросли на 25,4%. То есть резкое повышение тарифа в регионе наблюдается третий год подряд.

— Обратите внимание, с января 2024 года в квитанциях взносы за капитальный ремонт будут рассчитаны по новому тарифу, — отмечается в сообщениях, которые поступают новосибирцам в домовых чатах.

Как это отразилось в ценах. К примеру, за стандартную однешку в панельной девятиэтажке теперь в месяц нужно будет платить 466 рублей (с учетом банковской комиссии, в 2023 году — 371 рубль), за четырешку — 1110 (882 рубля).

По данным постановления правительства области от 2022 года (№ 454-п), в 2025 году в регионе произойдет очередное повышение тарифа на капремонт — до 19,29 рубля за квадрат.

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко напомнил, что тарифы на капремонт были утверждены постановлением правительства Новосибирской области в октябре 2022 года. Уже тогда была понятна динамика их индексации.

— Мы регулярно слушаем отчеты Фонда модернизации ЖКХ. Программа идет, какие-то планы срываются, есть недовыполнение, переходные объекты, но ничего катастрофического нет, — говорит Агеенко. — К сожалению, недовыполнение уходит на следующий год, и эта проблема нарастает как снежный ком. Сама программа капремонта в регионе уже несколько раз сдвигалась. Сейчас — до 2030 года.

По данным Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, на 1 ноября 2023 года в региональную программу капремонта было включено 13466 домов площадью 67,33 млн рублей. На 2023 год был запланирован ремонт 542 многоквартирных домов по плану прошлых лет и 489 домов по плану 2023 года на общую сумму чуть более 4 млрд рублей. Завершен ремонт на 247 МКД по плану прошлых лет и на 167 — по плану 2024 года на сумму 2,38 млрд рублей.

Ранее в ответ на запрос Infopro54 в МинЖКХ области сообщали, что за 9 месяцев 2023 года жителям региона начислены 2,078 млрд рублей взносов на капремонт (за 9 месяцев 2022 года — 1,69 млрд), поступили на счета регоператора — 2 млрд рублей (1,58 млрд). Сумма задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт на 1 октября составляла 1 017,4 млн рублей. За 9 месяцев 2023 года она выросла всего на 41,1 млн рублей или на 4,21%.

При этом на 10 октября в регионе было отыграно всего 40% торгов на капремонт. Как пояснял редакции координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) Максим Федорченко, в 2023 году расценки на капремонту немного повысились, но, судя по небольшому количеству желающих зайти на торги, они по-прежнему находятся ниже рынка, и потенциальные подрядчики предпочитают работать на других проектах. Напомним, в регионе активно требовались подрядчики для строительства соцобъектов, домов, дорог и т.д.

Вадим Агеенко также считает, что проблема сегодня не в деньгах, а в рабочих руках.

— Не хватает бригад на проведение капремонт, они не заявляются на конкурсы. Из-за этого формируется и много переходных объектов. Один подрядчик может выиграть несколько торгов, но не успевает исполнить все контракты, так как у него ограниченное количество бригад, и дом переходит на следующий год, — добавил депутат.

Для сравнения, индексация тарифа на коммунальные услуги в регионе в 2024 году составит 13,91%.

Ранее редакция сообщала, что по данным экспертов проекта «Контур.Торги», сумма конкурентных закупок подрядчиков на работы по капремонту в 2023 году выросла на 12% до 506 млрд руб. При этом число проведенных торгов сократилось на 19%, с 40 до 33 тыс, что говорит об увеличении средней стоимости тендера до 16,2 млн руб.