Больше всего голосов на выборах в Молодежный парламент набрал представитель «Лиги эффективности»

Подведены итоги выборов в Молодежный парламент Новосибирской области. Как отмечается на сайте Избирательной комиссии региона, всего выборах приняли участие 28 893 молодых избирателей в возрасте от 16 до 35 лет.

В лидерах по количеству проголосовавших Ленинский (2 975 избирателей), Заельцовский (2 382 избирателей) и Октябрьский районы (1 896 избирателей) Новосибирска.

Больше всего голосов, по данным облизбиркома, набрал Андрей Шмалев — 1727. Он представляет объединение «Лига эффективности». В Заксобрании Новосибирской области лигу представляет Илья Поляков, в горсовете Новосибирска — Игорь Украинцев, Екатерина Шалимова и Степан Сафонкин.

На втором месте Екатерина Гордеева — 818 голосов. Всего в выборах участвовало более 200 кандидатов.

— Количество голосов за Шамалева сопоставимо с результатами, которые некоторые депутаты набрали на прошлых выборах в Горсовет. Это дает кураторам Молодежного парламента основания рассмотреть кандидатуру Шамалева на пост председателя, — не исключают эксперты телеграм-канала «Архитектура власти». — В 2025 году предстоят выборы в Заксобрание и Горсовет, и Шамалев может стать кандидатом от «Лиги эффективности» по одному из округов. Сейчас у объединения три городских мандата и один областной. По-видимому, у «Лиги» есть амбиции не только сохранить, но и преумножить своё присутствие в органах власти.

Ранее редакция рассказывала о том, что Игорь Украинцев вышел в финал конкурса на пост мэра Новосибирска.