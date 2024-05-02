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Больше всего голосов на выборах в Молодежный парламент набрал представитель «Лиги эффективности»

  • 02/05/2024, 18:08
Автор: Юлия Данилова
Больше всего голосов на выборах в Молодежный парламент набрал представитель «Лиги эффективности»
Он может претендовать на должность председателя Молодежного парламента Новосибирской области.

Подведены итоги выборов в Молодежный парламент Новосибирской области. Как отмечается на сайте Избирательной комиссии региона, всего выборах приняли участие 28 893 молодых избирателей в возрасте от 16 до 35 лет.

В лидерах по количеству проголосовавших Ленинский (2 975 избирателей), Заельцовский (2 382 избирателей) и Октябрьский районы (1 896 избирателей) Новосибирска.

Больше всего голосов, по данным облизбиркома, набрал Андрей Шмалев — 1727. Он представляет объединение «Лига эффективности». В Заксобрании Новосибирской области лигу представляет Илья Поляков, в горсовете Новосибирска — Игорь Украинцев, Екатерина Шалимова и Степан Сафонкин.

На втором месте Екатерина Гордеева — 818 голосов. Всего в выборах участвовало более 200 кандидатов.

— Количество голосов за Шамалева сопоставимо с результатами, которые некоторые депутаты набрали на прошлых выборах в Горсовет. Это дает кураторам Молодежного парламента основания рассмотреть кандидатуру Шамалева на пост председателя, — не исключают эксперты телеграм-канала «Архитектура власти». — В 2025 году предстоят выборы в Заксобрание и Горсовет, и Шамалев может стать кандидатом от «Лиги эффективности» по одному из округов. Сейчас у объединения три городских мандата и один областной. По-видимому, у «Лиги» есть амбиции не только сохранить, но и преумножить своё присутствие в органах власти.

Ранее редакция рассказывала о том, что Игорь Украинцев вышел в финал конкурса на пост мэра Новосибирска.

Фото из группы Избиркома Новосибирской области ВКонтакте, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Молодежный парламент Лига эффективности


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