Одномандатники наступают на списочников

На прошедшей на этой неделе в Новосибирске встрече руководителя генсовета «Единой России» Андрея Турчака с однопартийцами обсуждалась возможность отказа от списков политических партий на выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

— Это предложение не партийцев, а организации «Гражданский патруль», — уточнил в комментарии InfoPro54 руководитель регионального политсовета «Единой России», вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — Наша позиция следующая: какое будет решение, по такому избираться и будем. Мы оценим свои силы и средства, посмотрим, как нам поступить. Мы уверены в своих силах. Смотрим, анализируем, но какого-то ажиотажа нет.

Как, в свою очередь, пояснил изданию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов, он действительно выступает за то, чтобы горсовет в большей степени сконцентрировался на решении хозяйственных вопросов, сведя к минимуму политическую составляющую своей работы.

— Считаю, что на уровне горсовета должны работать одномандатники, — говорит Антонов. — В нынешнем созыве горсовета десять партийных депутатов, которые представляют непонятно какую территорию. На областном и федеральном уровне, думаю, должна быть в большей степени политика, а депутаты городские — это все-таки хозяйственная деятельность. Это нормальная практика, если депутат привязан к округу, жители которого к нему обращаются для решения своих вопросов.

По мнению гражданского активиста, подобный расклад, вопреки мнению сторонников партийных списков, ни в коей мере не ущемит кандидатов, не представляющих партии власти. В подтверждение этого аргумента Ростислав Антонов приводит результаты «умного голосования» в Москве, показавшего, что значительная часть избирателей отдает предпочтение кандидатам от оппозиции.

— Сотни тысяч человек проголосовали именно таким образом, и никакие деньги тут ни при чем, — рассказывает общественник. — Если есть раздражение от тех или иных политических сил на округе, то тут установкой лавочек во дворах не отделаешься. Надо работать на округе. Плюс в горсовете есть депутаты, не связанные с финансовыми структурами, не работающие на руководящих должностях. Но они трудятся у себя на округе и имеют все шансы переизбраться. А есть другие депутаты от тех же партий, которые трудятся на руководящих должностях и более ничем не известны.

Аналогичной позиции придерживается и депутат горсовета Вячеслав Илюхин. Напомним, что депутат, не входящий ни в одну из фракций горсовета и возглавляющий реготделение партии «Родина», тем не менее одержал убедительную победу на выборах прошлого созыва на территории своего округа в поселке Пашино Калининского района Новосибирска.

— Горсовет — это большей частью не политический орган, — говорит Илюхин. — Тем более у нас одновременно будут проходить областные выборы, на которых и можно будет понять, какой из партий избиратели доверяют больше. Горсовет решает хозяйственные вопросы: согласовывает бюджет города, смотрит, чему городские власти должны уделить больше внимания, не оглядываясь ни на какие политические структуры. Понятно, что партии движут какими-то политическими амбициями, какими-то раскладами, на которые жителям Новосибирска по большому счету наплевать. Город должен развиваться, привлекать инвестиции, строить объекты социально-культурного назначения, обеспечивать предпринимателям возможность комфортно работать и платить налоги. А у нас в последнее время в эту сферу серьезно вмешалась политика.

В то же время у данной инициативы есть и ярые противники среди депкорпуса. К примеру, представитель ЛДПР Евгений Лебедев. Напомним, ранее как раз он выступал с инициативой сократить число одномандатников в пользу списочников. В настоящее время их соотношение в горсовете составляет 40 (75%) к 10 (25%), тогда как, по мнению депутата, их должно быть поровну.

— Нужно увеличивать представительство депутатов по списочной системе, — продолжает настаивать Лебедев. — Это разделение ответственности между конкретными депутатами и партиями, которые они представляют. Поэтому инициатива имеет место быть, но какое будет принято решение, покажет время. Но позиция и партии ЛДПР, и моя: списочную систему не стоит исключать из процедуры формирования горсовета. Отмена списочников выгодна партии «Единая Россия», которая в условиях падающего рейтинга может потерять свое большинство. Практика выборов в других регионах показывает, что не всегда поддерживают представителей этой партии — из-за непопулярных решений, принимаемых в стране. Это показали выборы Хабаровского края, других регионов, где «Единая Россия» сдала свои позиции.

В защиту депутатов-«партийцев» высказывается и политолог Александр Парфенов.

— Итоги прошедших кампаний показали — рейтинг «партии власти» продолжает снижаться, и вариантов решения проблемы пока не найдено, — комментирует эксперт. — Однако введение смешанной системы по выборам депутатов горсовета тоже инициировали перед прошлой избирательной кампанией 2015 года. Это должно было увеличить представительство ЕР и уменьшить количество оппозиционных депутатов. Все получилось с точностью до наоборот.

По мнению политолога, возвращение мажоритарной системы приведет к «перенарезке» округов с 40 до 50, что вряд ли устроит депутатов-старожилов, избранных по округам.

— Если это решение будет принято, оно никому политических очков не добавит, а создаст простор для неразберихи, — говорит Парфенов. — Но вот доверие граждан к политической системе и чистоте выборов снизит значительно. Получается, что каждый политический сезон перекраивается выборное законодательство, только потому, что ответственные лица не умеют заниматься выборными кампаниями.

Партийные позиции не намерена сдавать и «городская партия власти» — КПРФ. По мнению секретаря реготделения партии, вице-спикера заксобрания Владимира Карпова, наиболее вероятным сценарием в рамках кампании-2020 может стать распространение на регионы опыта выборов в Мосгордуму, куда избирались исключительно кандидаты-одномандатники.

— Если это распространят на регионы, то это означает, что увеличится количество округов и, соответственно, уменьшатся их размеры, — говорит Карпов. — С более высокой вероятностью возможен вариант, что акцент будет сделан на одномандатников. Имеют преимущества те, кто располагают серьезными ресурсами (прежде всего, финансовыми) и возможностью, мягко говоря, имеют режим благоприятствования от административного ресурса. Эти две форы, конечно, дают преимущество совершенно определенным организациям и одномандатным кандидатам, которые идут самовыдвиженцами, а потом быстро обнаруживается, что самовыдвиженцы — фальшивые. Все это мы будем видеть на наших выборах.

Напомним, что окончательное решение по поводу системы формирования горсовета следующего созыва предполагается принять на общественных слушаниях 15 октября и позже утвердить на ноябрьской сессии совета депутатов.

Фото пресс-службы горсовета