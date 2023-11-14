Пенсионеры остались без воды под Новосибирском ― Бастрыкин потребовал доклад

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением пенсионеров об отсутствии водоснабжения в селе Верх-Каргат Новосибирской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.

― В связи с выходом из строя водонапорной башни подача жизненно необходимого ресурса в дома прекратилась. Качество привозной воды не позволяет употреблять ее в пищу, ― говорится в сообщении.

Поэтому пенсионеры вынуждены покупать воду за свой счет. Также жители говорят, что в домах отсутствует отопление. Местное самоуправление не реагирует на обращения.

― В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка, ― отметили в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах процессуальной проверки. Также он поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит инцидент с сорванной крышей дома участника СВО в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит инцидент с сорванной крышей дома участника СВО в Новосибирске.