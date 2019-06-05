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Центр томографии прошел повторную госэкспертизу

Объект будет рассчитан на прием 15 тысяч пациентов в год.
  • 05/06/2019, 10:26
Автор: Юлия Данилова
Центр томографии прошел повторную госэкспертизу
На трех этажах центра планируется разместить диагностический блок, сканер позитронно-электронной томографии и блок производства радиофармацевтических препаратов.

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Новосибирске Центра молекулярной визуализации. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, говорится в сообщении ведомства. Специализированный медицинский центр построят на ул. Александра Невского в Калининском районе Новосибирска, на территории Городской клинической больницы № 25. В рамках реализации проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой России, будет построено здание специализированного медицинского Центра молекулярной визуализации общей площадью 3216 кв. м, а также трансформаторная подстанция, дизель-электростанция, площадка для мусорных контейнеров с навесом и стоянка для легковых и грузовых автомобилей. На трех этажах центра планируется разместить диагностический блок, сканер позитронно-электронной томографии и блок производства радиофармацевтических препаратов.

— Сегодня позитронно-электронная томография — наиболее современный и точный способ диагностики онкологических заболеваний, в том числе на самой ранней стадии, вплоть до предраковой. Метод основан на обнаружении изменения деятельности клеток: с его помощью можно обнаружить опухоль размером до 2 мм, — поясняется в сообщении Главгосэкспертизы.

Проводить в открывшемся центре диагностические исследования, а также получать консультации врачей смогут 15000 пациентов в год. Также центр будет специализироваться на кардиологических и неврологических заболеваниях.

Строительство новосибирского центра онкодиагностики планируют начать до конца года

Ранее о планах по строительству на этой площадке Центра позитронно-эмиссионной томографии редакцииInfoPro54 говорил президент ГК «Метаприбор», один из инициаторов/инвесторов проекта Владимир Мартыненков.Он рассказывал, что бизнес-план центра рассчитан на 18 тысяч исследований в год. Расчетная стоимость исследования — 40-45 тысяч рублей. Мартыненков отмечал, что в радиусе охвата центра, только по статистике Минздрава РФ, около 220 тысяч человек (в Новосибирске — 72 тысячи) состоят на учете у онколога, им нужно проходить это обследование регулярно.

На момент публикации материала комментарий Владимира Мартыненкова получить не удалось.

Проект строительства в Новосибирске Центра позитронно-эмиссионной томографии первоначально планировался к реализации в рамках медикобиологического парка «Зеленая долина» в непосредственной близости от ННИИПК им. Мешалкина. Под этот проект в апреле 2016 года была создана компания ООО «ТопАтомКлиник» с уставным капиталом 1 млн рублей. Основным акционером является «Атомпроект». Инвесторами — группа компаний «Метаприбор» и венгерская компания Polus kft, реализующая медицинские проекты в России.

ГК «Метаприбор» и венгерская Polus kft построят центр онкодиагностики

Всего в рамках реализации проекта планировалось создать четыре ПЭТ-центра, головной — в Новосибирске, филиалы — в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. В головном центре станут изготавливать радиофармпрепарат и поставлять его в филиалы. Диагностика будет проводиться в каждом центре. Основная сфера применения — онкология, дополнительные — кардиология и неврология. Для каждого центра планировалось строительство нового здания, либо размещение на существующих площадях, соответствующих требованиям размещения ПЭТ-центров и оснащенных необходимой инфраструктурой для качественного и комфортного обслуживания пациентов.

После выхода проекта на проектную мощность среднегодовая выручка анонсировалась в размере 810 млн рублей, налоговые отчисления — 40 млн рублей в год. Срок окупаемости — 4 года. Собственные средства инвесторов предполагались в размере 25% необходимых вложений.

Напомним, в Новосибирске Центр ядерной медицины для диагностики онкологии реализует Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС, Санкт-Петербург). Планы по созданию диагностического центра недавно также анонсировала госкорпорация «Ростех».

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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