Пенсионный фонд разыскивает 1,4 млн россиян, не обратившихся за выплатой накоплений

Уведомления о необходимости получить свои пенсионные накопления через портал госуслуг получили 1,4 млн россиян. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области.

В Социальном фонде напомнили, что владельцами пенсионных накоплений являются граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию, а также участники программы софинансирования пенсий и владельцы сертификатов на маткапитал, которые направили средства МСК на накопительную пенсию. Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию (с 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве).

— Сейчас пенсионные накопления формируются только за счет инвестирования средств, отчисления с 2014 года не производятся, — уточнила руководитель пресс-службы Отделения СФР по Новосибирской области Татьяна Понедельникова.

По ее словам, повышение пенсионного возраста не распространилось на выплату пенсионных накоплений, поэтому получить их можно в прежних возрастных границах: женщинам средства выплачиваются с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. При этом должны быть соблюдены и другие условия: наличие необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов. При наличии права досрочного выхода на пенсию оформить выплату накоплений можно и раньше указанного возраста.

— В Новосибирской области через региональное отделение СФР за 10 лет пенсионные накопления получили более 230 тысяч новосибирцев, — уточнила Татьяна Понедельникова.

Она отметила, что в настоящее время выплата средств пенсионных накоплений является заявительной. Если пенсионные накопления формировались в государственном фонде, то подать заявление можно в любой клиентской службе Социального фонда или МФЦ. Если через негосударственный пенсионный фонд — обращаться за их выплатой необходимо в соответствующий НПФ.

В пресс-службе пояснили, что в зависимости от размера накопленных средств они выплачиваются либо сразу всей суммой единовременно (если сумма накопленных средств небольшая, то есть менее 5% по отношению к расчетной сумме страховой пенсии), либо назначаются в виде ежемесячной накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно.

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