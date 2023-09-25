Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%

В следующем году пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%, пишет «Ъ» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы.

Отмечается, что совокупный объем бюджета Социального фонда на следующий год составит 16,2 триллиона рублей, при этом на выплату пенсий будет потрачено 10 триллионов. При этом объем выплат был пересчитан исходя из обновленного прогноза Минэкономики по инфляции. Согласно ожиданиям ведомства, по итогам текущего года она составит 7,5%, в 2024 году снизится до 4,5%, в 2025-2026 годах — до 4%.

В итоге средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января следующего года вырастет на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала, что с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий.