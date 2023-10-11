По завещанию бабушки: новосибирский врач из ЧВК «Вагнер» рассказал, зачем ушел на СВО

У каждого бойца, добровольца или волонтера есть история из разряда «как я попал на СВО». У любого, оказавшегося там, обязательно есть свои мотивы, убеждения и цели.

Новосибирский врач с позывным Гэндальф, например, никогда не считал себя воином. Принимать участие в спецоперации ему пришлось по просьбе бабушки.

― Когда бабушка была еще жива, я пришел и сказал ей: «Фашист пришел опять к нам». Она меня сразу спросила: «А ты что здесь делаешь?». Я ответил, что я не воин, могу только лечить людей. Вот тогда она и сказала: «Иди и лечи». Вот я и пошел, год прослужил в ЧВК, ― рассказал Гэндальф в интервью в Доме народного единства.

Мужчина признался, что бабушка, которая умерла в прошлом году, вдохновила его на этот поступок. Можно считать, что внук исполнил ее последнюю волю.

― Медики там не только медициной занимаются. Может быть и стрелковый бой и работа с артиллерией. Медицина в больничных и полевых условиях совершенно другая. С контузией в обычной жизни, например, не встречался. Капельницы ставил прямо на поле боя. Ты его откапал, он полежал 10 минут, надел бронежилет, разгрузку, поступила задача и ушел в накат, ― говорит о своем опыте военный медик.

Сейчас доктор не жалеет о своем выборе и считает, что все сделал правильно и смог спасти много жизней. Именно поэтому он снова заключил контракт и в ближайшее время планирует вернутся в зону СВО.