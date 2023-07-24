Пенсионный стаж можно купить

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с URA.RU, сообщила, что пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа или нехватки пенсионных баллов, однако, эта проблема вполне решаема. Специалист назвала два выхода из такой ситуации.

Недостающее можно доработать или «докупить».

Под вторым вариантом имеется ввиду самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов, уточнила Ольга Дайнеко. Необходимо учитывать, что таким образом приобрести можно только недостающий обычный страховой стаж. Cпециальный стаж, например «северный», купить нельзя.

Эксперт порекомендовала заранее узнать количество баллов и стажа, поскольку оплатить можно только один год.

Так, в 2023 году минимальная сумма взносов для покупки года стажа составляет 42 878,88 рублей (равно 1,02 балла), максимальная — 343 031,04 рублей (даст 8,13 баллов за год). Год уплаты взносов увеличит страховой стаж на один год.

При этом важно учесть, что добровольные взносы вы можете внести только за текущий год, именно поэтому недостаток пенсионных баллов и стажа нужно проанализировать заранее.

По словам специалиста, приобрести возможно не более половины необходимого стажа, однако, это сделать можно как за себя, так и за другого человека.

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