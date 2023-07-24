В Казани подвели итоги нацпроекта по повышению производительности: в лидерах новосибирское предприятие

В Казани состоялся федеральный форум «Производительность 360». На нём подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» за прошлый год и наградили самые результативные компании: в числе победителей предприятие из Новосибирской области «Болотнинская гофротара».

«Если говорить в целом про реализацию нацпроекта, мы видим, что у предприятий, участвующих в нацпроекте, с опережением растёт производительность труда, фонд оплаты труда. Стимулируем развитие производств, наращиваем темпы импортозамещения. Те мероприятия, которые реализует ФЦК, РЦК, они дают очень понятные результаты и достаточно быстро помогают перестроить процессы», – отметил на пленарном заседании заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов.

На форуме наградили самые результативные предприятия, а также выбрали победителя в номинации «Лучшее предложение по улучшению». Им стала «Болотнинская гофротара» – один из ведущих производителей гофрокартона и гофроупаковки в Сибирском федеральном округе. Награду получила заместитель директора по качеству Полина Фесикова.

«Болотнинская гофротара» – современная компания более чем с 50-летним опытом. Предприятие оснащено двумя гофроагрегатами производительностью свыше 10 млн кв.м гофрокартона в месяц.

Автором предложения по улучшению стал автоматчик линии Евгений Куликов. Он предложил использовать транспортер (ленточный конвейер) для подачи поддонов на участок укладки готовой продукции. Это позволило полностью устранить остановки для восполнения запасов поддонов, что помогло высвободить 75 минут в смену у сотрудника и сократить время переналадки оборудования в два раза.

«Всё это увеличило производительность линии переработки на 10% в год, а также облегчило физический труд автоматчика», – говорит директор предприятия Алексей Томилов.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Основная задача нацпроекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. В Новосибирской области нацпроект курирует Министерство экономического развития НСО. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 99 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К концу 2024 года в проект должно войти более 150 компаний.