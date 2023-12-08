Пенсия 2024: кто вправе выйти и какие условия необходимо выполнить

Чтобы получать страховую пенсию по старости необходимо соблюсти три главных критерия, сообщает Telegram-канал «Госуслуги». Это достижение пенсионного возраста: для мужчин — 63 года, а для женщин — 58 лет. Страховой стаж не менее 15 лет официальной работы с уплатой страховых взносов, при это следует учитывать, что стаж может начисляться и за определенные нестраховые периоды. А также наличие не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Уточняется, что ИПК рассчитываются, исходя из размера официальной зарплаты и уплаченных страховых взносов, а также начисляются за некоторые нестраховые периоды, например, при уходе за ребенком или пожилыми людьми.

Кроме того, досрочно начислить пенсию могут, если вы многодетная мать, педагог, медработник или работали в особых условиях (например, на Крайнем Севере).

Если страхового стажа или ИПК не хватает, назначается социальная пенсия минимального размера. Однако получать ее можно на пять лет позже установленного пенсионного возраста.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году досрочно выйти на пенсию смогут граждане с большим рабочим стажем.