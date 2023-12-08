Защищать лес от пожаров будет искусственный интеллект в Новосибирской области

В следующем году круглосуточный видеомониторинг лесного фонда для обнаружения пожаров внедрят в семи районах Новосибирской области.

Мониторинг будет введен в Венгеровском, Каргатском, Кыштовском, Убинском, Северном, Чулымском и Куйбышевском районах.

Тестирование уже было проведено в Куйбышевском районе.

― На высоте 70 метров были установлены программно-аппаратные комплексы дистанционного мониторинга, которые в круглосуточном режиме охватывали видеонаблюдением 70% территории района, ― сообщили в правительстве региона.

Благодаря такой системе выявлять возгорания можно еще на ранних стадиях, а также увеличить скорость реагирования оперативных служб, снизив количество термоточек.

Помимо указанных территорий, к системе мониторинга будут подключены камеры ФБУ «Авиалесоохраны» в Колыванском, Мошковском, Новосибирском и Сузунском районах.

Ранее редакция сообщала о том, что лесников и инспекторов научат управлять беспилотниками в Новосибирской области.