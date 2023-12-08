Самолёт из Новосибирска экстренно сел после взлёта в Толмачёво

Боинг 737 авиакомпании «Сибирь», который должен был лететь из Новосибирска в Москву утром 8 декабря, экстренно вернулся в аэропорт сразу после взлёта.

По предварительным данным, из строя вышли два двигателя. Командир экипажа объявил о неисправности, после чего самолёт вернулся в Толмачёво. Посадка прошла благополучно, обошлось без пострадавших.

Транспортная прокуратора проверяет обстоятельства авиаинцидента.

― Посадка произведена в штатном режиме. В настоящее время борт отстранён от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведётся подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса, ― сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что проверят исполнение законодательства о безопасности полётов и проконтролируют соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

В случае нарушения прав в период ожидания рейсов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Ранее редакция сообщала о рейсе «Москва — Томск» экстренно приземлившемся в аэропорту Новосибирска.