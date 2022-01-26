PepsiCo в 2022 году начнет тестировать новые виды упаковки

Новая амбициозная цель компании — добиться, чтобы к 2030 году 100 % пластика в составе упаковки всех видов снеков являлось вторичным, что позволит сократить выбросы парниковых газов на 40 %, сообщила пресс-служба PepsiCo.

Потребительские тесты новой упаковки начнутся в европейских странах уже в 2022 году, первый эксперимент пройдет во Франции с пачками Lay’s. Позже в этом году также протестируют упаковку некоторых продуктов бренда Walkers в Великобритании. Источником вторичного пластика станут переработанные отходы от снековых пакетиков, а возобновляемые материалы получат из побочных продуктов растительного происхождения, например, отработанного растительного масла или отходов целлюлозы. За счет этого PepsiCo рассчитывает на 40 % сократить выбросы парниковых газов на тонну упаковки.

— Переработка гибкой упаковки должна стать нормой в Европе. Будущее наших снековых пачек — в отказе от первичного пластика. Гибкая упаковка должна быть частью циркулярной экономики — ценным материалом для создания новых чипсовых пакетов, — поясняет главный исполнительный директор PepsiCo в Европе Сильвиу Попович. — Вместе с нашими партнерами мы инвестируем в технологии для достижения этих целей. И чтобы упаковка никогда не становилась мусором, мы также нуждаемся в соответствующей законодательной базе.

Помимо перехода на возобновляемые и переработанные материалы, PepsiCo разработала программу «Сделаем упаковку лучше» («Making Bags Better»). В рамках этой программы компания инвестирует в инновации, которые позволят расширить применение переработанной гибкой упаковки.

Кроме того, PepsiCo инвестирует в создание инфраструктуры, которая обеспечит вторичное использование гибкой упаковки, а также выступает за соответствующие изменения в законодательстве. Так, компания будет финансировать развитие эффективной системы сбора отходов в Европе и сотрудничать с такими организациям, как Flexible Plastics Fund в Великобритании, REFLEX в Польше, РусПРО в России. В рамках этого подхода PepsiCo поддерживает законодательные инициативы, продвигающие сбор, сортировку и переработку отходов от гибкой упаковки, включая принятие РОП (расширенной ответственности производителей), ужесточение запрета на полигонное захоронение и сжигание мусора, а также целевые показатели для региональных операторов и компаний по обращению с отходами. PepsiCo также инвестирует в технологии для дальнейшего масштабирования и улучшения сортировки и переработки, тестируя «умную» упаковку для некоторых брендов в Германии и Франции в рамках инициативы Holy Grail 2.0 Digital Watermarks. PepsiCo активно работает с партнерами из индустрии переработки отходов, например, с организацией Borealis and TOMRA, чтобы ускорить внедрение современных технологий в сфере утилизации гибкой упаковки.

Совместно с другими участниками индустрии PepsiCo в России инвестирует в инфраструктуру по обращению с гибкой упаковкой. В рамках ассоциации РусПРО участники провели пилотный проект по сбору и переработке гибкой упаковки, что подтвердило возможность изготовления из этих вторичных материалов полиолефиновой гранулы. Её можно использовать в производстве контейнеров, скамеек, строительных и композитных материалов и т.д. Одна из задач сейчас — тиражировать полученный в ходе пилотного проекта опыт на другие регионы.

В России компания также планирует переход упаковки для снеков на мономатериал на основе полипропилена. Эта мера облегчит переработку гибкой упаковки, поскольку мономотериал требует меньше усилий на досортировку и позволяет получать более ценный вторичный ресурс.

Компания PepsiCo — крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков. В центральном и региональных офисах компании и на ее многочисленных производственных предприятиях работает более 20 000 сотрудников. Сегодня PepsiCo является одним из ведущих производителей в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков. PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока.