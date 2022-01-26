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«Клиника НИИТО» работает над стабилизацией финансового состояния

  • 26/01/2022, 12:41
новости Новосибирска
Арестованное по иску «Русфонда» здание клиники, не ограничило его использование.

В ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России объяснили, что происходит Автономной некоммерческой организацией «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» (АНО «Клиника НИИТО»). Напомним, на этой неделе стало известно, что согласно решению Арбитражного суда Новосибирской области, имущество АНО общей стоимостью 87,7 миллионов рублей арестовано по ходатайству благотворительного фонда «Русфонд». У самой клиники в течение 2018-2019 сформировалась существенная задолженность, в том числе перед компаниями ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье» и другими кредиторами, которые обратились в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании.

— АНО «Клиника НИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга, — напомнили в пресс-службе НИИТО. —  В 2020 году новый директор АНО «Клиника НИИТО» Андрей Башаров инициировал проведение тщательного аудита, выявившего проблемы в экономическом положении организации. На основе аудита разработан план, направленный на стабилизацию финансовой ситуации и, соответственно, поэтапное погашение долгов. Реализуя мероприятия плана, клиника погасила совокупный долг в размере 70 млн рублей.

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Несмотря на планомерную стабилизацию финансового состояния, клиника подвергается агрессивным действиям со стороны компаний ООО «Техинком» и ООО «Логистикмед», направленных на блокирование финансово-хозяйственной деятельности, говорится в сообщении, полученном редакцией. Многочисленные судебные споры и непомерные финансовые требования, намного превышающие возможности клиники, привели к невозможности расчета с иными кредиторами. Клиника не смогла вовремя рассчитаться по утверждённому плану с ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье», и компании посчитали возможным обратиться в суд о признании клиники банкротом. Новый иск «Техинком» о выселении может привести к фактическому прекращению деятельности клиники, что и побудило АНО обратиться в суд с собственным заявлением о признании организации банкротом.

— По нашему плану клиника планомерно рассчитается с долгами и выйдет из процедуры банкротства, однако ряд компаний активно противодействуют этому и желают уничтожения клиники. Руководство АНО предпринимает все возможные меры, направленные на сохранение медицинской деятельности клиники и её дальнейшей благополучной работы, — комментирует директор «Клиники НИИТО» Андрей Башаров.

Имущество, которое сейчас арестовано по решению суда, является собственностью АНО «Клиника НИИТО» и активно используется по назначению, поскольку вынесенным определением ограничений по использованию арестованного имущества судом не установлено. Определением суда АНО «Клиника НИИТО» запрещено совершать действия, направленные на отчуждение и обременение арестованного имущества.

При этом пресс-служба НИИТО отмечает, что сотрудничество АНО «Клиника НИИТО» и «Русфонда» началось около 20 лет назад в целях комплексного оказания медицинских услуг по оперативному и реабилитационно-восстановительному лечению детям и подросткам с сильными деформациями позвоночника и грудной клетки. С 2021 года «Русфонд» сотрудничает по данным направлениям с ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России.

— Мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь детям с деформациями позвоночник, используя VEPTR — это «растущие» конструкции, позволяющие поэтапно выровнять сильно деформированный позвоночник. Впервые в России данный метод был применён именно хирургами Новосибирского НИИТО. Сейчас в институте в среднем в год проходит до 10 операций первичным пациентам и до 80 этапных коррекций с применением этой конструкции, — говорит директор ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин. — Наша задача — выполнять обязательства согласно условиям договора и продолжать лечение детей, а не давать оценки судебным процессам и банкротству АНО. Надлежащая оценка финансового состояния АНО «Клиника НИИТО», обоснованность предъявляемых к ней требований и, с учётом этих обстоятельств, дальнейшая судьба АНО «Клиника НИИТО» будет дана судом в установленном порядке.

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Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Русфонд НИИТО медицина бизнес


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