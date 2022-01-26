Музеи Новосибирска интегрируются в проекты межрегионального образования

Новые возможности

Фактически двухлетнее внедрение дистанта во все сферы жизни имеет в числе прочих последствий и вот такой позитивный эффект: взаимная удаленность участников какого-либо совместного проекта уже не воспринимается драматичной проблемой, как в «доковидные» времена. Показателен тут замысел, объединивший два весьма географически неблизких гуманитарных учреждения: Новосибирский государственный художественный музей и Кемеровский государственный институт культуры.

Соглашение о сотрудничестве между ними было подписано 21 января в Екатерининском зале музея (названном так по самому знаменитому его экспонату — огромному портрету Екатерины II кисти Левицкого). Монументальность локации налицо. А ситуативный контекст — стратегическая сессия «Культура и образование». Процедура подписания соглашения между вузом и музеем стала ее ударным аккордом, но программа сессии существенно шире. Большую группу студентов из Кемерово практически сразу после церемонии на весь день погрузили в жизнь музея — чередой экскурсий и встреч со специалистами.

Это ясно обозначило функционал проекта: для студентов и аспирантов института новосибирский музей будет средой профессиональной интеграции, научного и творческого саморазвития.

Выгоды синергии

Существование достаточно мощного и многопланового арт-вуза в суровом и, казалось бы, совершенно негуманитарном регионе в советское время многим казалось абсурдной причудой государственного планирования. Мол, Новосибирску он бы был более к лицу.

Но своя логика у советских макропроектов тоже была: арт-вузы, размещаемые в нарочито технократичных областных центрах, должны были «умягчать нравы» городов-кузниц и формировать цивилизационную многоукладность.

Хотя и издержки были видны «на берегу». Например, отсутствие в этих самых городах-кузницах крупных художественных музеев, необходимых для полновесного воспитания искусствоведов и мастеров визуальных искусств. Как-никак арт-образование — сфера сугубо практическая, основанная на предметности и наглядности. Партнерство кемеровского вуза с новосибирским музеем дает образовательному циклу ту самую насмотренность, нужную для полновесного арт-образования.

— Насмотренность, плотный багаж впечатлений из разных художественных техник, стилей и жанров — очень важный навык для искусствоведа, для специалиста музейного дела, — поясняет директор музея Екатерина Болдырева. — По этой части у нас очень уверенные, совсем не провинциальные позиции. В фондах музея хранятся более 12 тысяч произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков. Коллекция музея уникальна, сформирована с помощью лучших собраний нашей страны. Русский XVIII век, западноевропейское искусство XVI-XVII веков, передвижники, русская иконопись — все это очень ценно для будущих искусствоведов именно в живом контакте, а не просто на страницах альбомов и учебников. Мощное подспорье к образовательному эффекту постоянной экспозиции — наша выставочная жизнь. Она у нас очень насыщенная, несмотря на специфические трудности эпохи. Более 150 выставок за 2021 год! И маленькие, фокусно-тематические — на один-два зала, и выставки федерального масштаба, делающие музей общероссийским ньюсмейкером. Например, выставка аристократического портрета из фондов Исторического музея, живописная маринистика из фондов Военно-морского музея Санкт-Петербурга. Не менее плотна и фестивальная составляющая. Например, Триеннале современной графики — это более 300 художников из 35 стран, более 800 их работ на четырех этажах экспозиции. Наконец, у нашего музея большая партнерская база, потому студенты получат контекстуальный доступ практически ко всему музейному миру России.

Векторы сотрудничества

Екатерина Болдырева подчеркнула, что у института-партнера хороший репутационный уровень и динамичное развитие. Сейчас у вуза 30 направлений: 20 — по программам бакалавриата и 10 — магистратуры.

— У нас три основных вектора сотрудничества, — пояснил директор института Александр Шумков. — Это образование, учебно-методическая деятельность, творчество. Новосибирский художественный музей очень авторитетный, многогранный и насыщенный. Отличный контекст эстетического и профессионального опыта! Я сам очень люблю многие залы этого музея — Екатерининский, например, в котором мы и находимся. Именно тут одна из четырех Екатерин кисти Левицкого. Я очень рад, что партнерство сложилось. Замысел созрел не вчера, мы над ним работали более трех месяцев. Изначально соглашение мы планировали подписать в декабре, но возникла, так сказать, эпидемиологическая пауза. Так что эта церемония и эта стратегическая сессия — одновременно и резюме 2021 арт-года, и стартовый аккорд года 2022.

Екатерина Болдырева подчеркнула, что студенческие десанты из Кемерова будут ежемесячными, а нынешняя стратегическая сессия — первое мероприятие партнерской программы. Причем, помимо групповых спецкурсов, лекций и мастер-классов, будет задействована и практика наставничества, подразумевающая индивидуальный диалог студента и специалиста.

— Наставничество — исконная, каноническая практика для мира искусства, — отметила Екатерина Болдырева. — Это дает студенту самое наглядное погружение в профессию, в научную или творческую тему.

В числе плановых эффектов партнерской программы упоминается и кадровый: музею, плотно погруженному в актуальный арт-процесс, нужны специалисты с высоким творческим метаболизмом и развитым чутьем на тренды.