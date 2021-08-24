Туроператоры заявили о значительном снижении стоимости авиабилетов

Средняя стоимость авиабилетов на полеты по России снизилась на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, билеты в Сочи стоят от 2,5 тыс рублей, и это уникальный шанс для россиян.

— Откройте сайты с поиском билетов, и вы сможете на завтра купить билеты в Сочи, которые стартуют от двух с половиной тысяч рублей. В Санкт-Петербург — 1 тысяча 669 рублей. Таких цен не было, наверное, никогда, и это уникальный шанс для тех, кто хочет полететь по делам и отдыху по России, — подчеркнул Горин.

Специалист отметил, что авиаперевозчики делают все, чтобы сохранить возможность летать.

— Когда самолет стоит, как часто говорят, «на бетоне», он несет прямые убытки. Безопасность полетов была, есть и будет основным приоритетом, а модель лоукост-перевозок, безбагажных и невозвратных тарифов есть теперь не только у классических лоукостеров, а у любой другой компании, — пояснил он.

Дмитрий Горин предположил, что рост цен на авиаперевозки в перспективе может произойти, если возникнет дефицит.

— Если сравнивать с 2019 годом, то билеты значительно дешевле: средний чек снизился примерно на 30 процентов. Такие низкие цены были и в июле. Рост может произойти при большем спросе и возникновении дефицита. Рано или поздно экономика скорректирует ценообразование, и цены будут, конечно, возвращаться к уровню 2019 года, — считает эксперт.

Ранее Ростуризм сообщил, что восстановление внутреннего туризма в России ускорилось.

По прогнозам ведомства, сегмент путешествий внутри страны по итогам текущего года составит 80% от 2019 года.