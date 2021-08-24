Риски и польза цифрового паспорта

— Выгоды и недостатки от использования цифрового паспорта, на мой взгляд, будут происходить от одних и тех же факторов.

Например, мобильность. Можно переносить цифровую запись с одного устройства на другое и не переживать за бумажный вариант паспорта, но в то же время перевод всех данных на одно устройство (платежные средства, паспорт, другие данные) делают человека слишком уязвимым, так как потеря одного единственного объекта (поломка, потеря, банальная разрядка) приводит к единовременной утрате всех возможностей.

Цифровизация, конечно, позволит быстро восстановить цифровой паспорт, но и создать копию при наличии соответствующего оборудования будет достаточно просто. А при наличии цифрового паспорта и цифровой копии возможно полное управление жизнью человека: транспорт, недвижимость, финансы. Это сделает гражданина крайне уязвимым. Вследствие этого необходимо проявлять крайнюю степень внимательности при обращении с цифровыми идентифицирующими данными.

С точки зрения государства выгода следует не столько из самой идеи цифрового паспорта, сколько из объединения всех систем обработки персональных данных в единое информационное пространство. В этом случае любое действие гражданина с использованием собственных идентификационных данных будет зафиксировано и обработано. Станет проще отслеживать операции гражданина, контролировать его поведение и фиксировать отклонения. Такая система потребует колоссальных средств на обеспечение безопасности, но и контроль за жизнью граждан также будет на очень высоком уровне.

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ