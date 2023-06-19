25 июня в Новосибирске пройдет акция «10 000 шагов к жизни»

25 июня Новосибирск присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», сообщили в региональном Минспорта. Акция проходит одновременно во всех субъектах РФ.

Главная цель акции — пропаганда ценностей здорового образа жизни, повышение физической активности населения, развитие естественных методов оздоровления. Она основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

Всероссийская акция проводится с 2015 года на различных площадках страны. Ежегодно в ней принимает участие более миллиона человек из более чем 700 населенных пунктов России.

В Новосибирске акция пройдет в День города, 25 июня, на Михайловской набережной. В рамках акции состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске метрополитен изменит график работы.