Перед Биотехнопарком поставлена цель: выйти к середине 2020 года на безубыточность

— По результатам проверок Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в прошлом году были выявлены некоторые недостатки. Кроме этого правительство области также оценивает ситуацию как требующую вмешательства с точки зрения финансовых показателей проекта по развитию Биотехнопарка. Поэтому Агентству инвестиционного развития было поручено подключиться с точки зрения обеспечения финансовыми ресурсами Биотехнопарка и принятия управленческих решений. Я неоднократно формулировал задачи, которые стоят перед АИР и УК Биотехнопарк. Достаточно четко сформулирована цель: в середине 2020 года выйти на безубыточность. Финансовые показатели Биотехнопарка – это очень важно, но самое главное, чтобы проект стал востребованным для развития биотехнологий и предприятий, существующих и перспективных в этой отрасли в Новосибирской области, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.
развитие Биотехнопарка. В пресс-службе рассказали, что за это время проведён аудит документации кадрового делопроизводства, локально-нормативные документы приведены в соответствие с действующим законодательством РФ, проведена оптимизация деятельности компании за счет перераспределения и исключения дублирования функций сотрудниками, повышен размер заработной платы высококвалифицированных сотрудников испытательно-лабораторного центра, улучшены условия труда для сотрудников.
— В результате предпринятых мер в финансовой сфере удалось добиться стабилизации ситуации. В частности, погашена задолженность по налогам и страховым взносам, а также задолженность перед персоналом по оплате труда, обеспечена ее своевременная выплата в дальнейшем, — подчеркнули генеральный директор АО «АИР» Александр Зырянов и гендиректор АО «УК «Биотехнопарк» Александр Иванов.
Губернатор потребовал усилить работу по проработке бизнес-плана и стратегии развития Биотехнопарка.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
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