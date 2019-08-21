Перед Биотехнопарком поставлена цель: выйти к середине 2020 года на безубыточность

— По результатам проверок Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в прошлом году были выявлены некоторые недостатки. Кроме этого правительство области также оценивает ситуацию как требующую вмешательства с точки зрения финансовых показателей проекта по развитию Биотехнопарка. Поэтому Агентству инвестиционного развития было поручено подключиться с точки зрения обеспечения финансовыми ресурсами Биотехнопарка и принятия управленческих решений. Я неоднократно формулировал задачи, которые стоят перед АИР и УК Биотехнопарк. Достаточно четко сформулирована цель: в середине 2020 года выйти на безубыточность. Финансовые показатели Биотехнопарка – это очень важно, но самое главное, чтобы проект стал востребованным для развития биотехнологий и предприятий, существующих и перспективных в этой отрасли в Новосибирской области, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.