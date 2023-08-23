Виновник ДТП на Красном проспекте в Новосибирске арестован на 2 месяца

Мужчину обвиняемого в нарушении ПДД, которое вызвало смерть пешехода на улице Красный проспект, заключили под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Октябрьской днем 20 августа. Водитель Форд Фокуса ехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся Тойотой. От удара Форд откинуло на тротуар, где находились люди.

— В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась 23-летняя девушка-пешеход, женщина-пешеход и мужчина-пассажир пострадавшего автомобиля были госпитализированы с различными травмами, — говорится сообщении судебного Департамента по Новосибирской области.

Отмечается, что обвиняемый за последние 12 месяцев привлекался к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скоростного режима.

Ранее редакция сообщала о том, что на Красном проспекте произошло смертельное ДТП.