Виновник ДТП на Красном проспекте в Новосибирске арестован на 2 месяца

Мужчину обвиняемого в нарушении ПДД, которое вызвало смерть пешехода на улице Красный проспект, заключили под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Напомним, трагедия произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Октябрьской днем 20 августа. Водитель Форд Фокуса ехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся Тойотой. От удара Форд откинуло на тротуар, где находились люди.
— В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась 23-летняя девушка-пешеход, женщина-пешеход и мужчина-пассажир пострадавшего автомобиля были госпитализированы с различными травмами, — говорится сообщении судебного Департамента по Новосибирской области.
Отмечается, что обвиняемый за последние 12 месяцев привлекался к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скоростного режима.
Ранее редакция сообщала о том, что на Красном проспекте произошло смертельное ДТП.
Фото предоставлено Судебным департаментом Новосибирской области /АСТ-54 в Вконтакте.
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