Перед судом предстанет экс-директор «Городского центра наружной рекламы» за незаконную утилизацию кафе в Новосибирске

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения г. Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, экс-директор учреждения поручил коммерческой организации демонтировать кафе в Первомайском сквере, а после необоснованно утилизировал оставшуюся конструкцию.

В результате действий директора МКУ «Городской центр наружной рекламы» владельцу объекта причинен материальный ущерб в размере более 10 млн. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», наказанием которого будет арест до шести месяцев. Скоро дело поступит в суд.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.