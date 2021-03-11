Передачу «снежных» полномочий в районы в мэрии Новосибирска признали провальной

В мэрии Новосибирска признают, что поторопились с пилотным проектом передачи полномочий по уборке снега администрациям Дзержинского и Советского районов. Такое заявление сделал в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов, отвечая на вопросы депутатов, посвященные снегоуборке.

— С экспериментом несколько поспешили, особенно в отношении Дзержинского района, — говорит чиновник. — Я, по сути, уговаривал Александра Анатольевича (Рудских, глава Дзержинского района. — Ред.) эксперимент хотя бы отложить, если вообще от него не уйти. Я сам делал объезд с главой и руководителем участка. Сегодня мэром принято решение об оказании помощи, как минимум, консультационной. От департамента транспорта закрепим куратор, который будет участвовать в принятии решений. Также будет решаться вопрос об оказании технической помощи администрации Дзержинского района. Сегодняшняя ситуация близка к тому, чтобы выйти из-под контроля

Как рассказывает депутат от Дзержинского района Екатерина Митряшина («Единая Россия»), району совместно с депутатами приходится прикладывать немалые усилия, чтобы уборка худо-бедно осуществлялась.

— Периодически вся техника выходит из строя, — говорит депутат. — Бывает так, что на линии нет ни одной единицы. Понимаю, что администрация здесь ни при чем, так сложились обстоятельства. Но хочется, чтобы были приняты какие-то организационно-технические мероприятия, иначе весной район затопит.

Во втором пилотном районе — Советском — выявилась другая проблема — острая нехватка реагентов.

— По части коммуникации с жителями есть улучшения: ДЭУ стало советоваться с ТОСами относительно мест уборки, — сообщает депутат от Советского района Виктор Стрельников (КПРФ). — По части снабжения есть ухудшения. ДЭУ Советского района выделялась тысяча тонн реагента. В 2020 году к полномочиям ДЭУ добавили Бердское шоссе, а они, по сути, там уже весь реагент израсходовали. У них на начало зимнего периода в 2021 году не хватает 300 тонн.

При этом во всех районах, как пилотных, так и нет, по-прежнему одной из острых остается проблема уборки снега в частном секторе.

— Частный сектор не чистится, а дальше что? Буду просить завод чистить? — обратился к чиновникам депутат от Калининского района Леонид Рыбин (независимый). — Сейчас все, что нападало за зимний период, превратится в кашу. По частному сектору проехать нельзя, чтобы машина не увязла. Подъехать невозможно к мусорным урнам.

Однако вопрос уборки снега в частном секторе, который особняком стоял в повестке заседания, сняли с рассмотрения.

Представители мэрии, в свою очередь, попытались «перевести стрелки» сначала на районные администрации, а потом и на самих жителей частного сектора, которых муниципалитет намерен призвать к порядку. По словам вице-мэра Клемешова, «частники», расчищая свои подворья, сами сваливают снежные массы на дороги.

— Проблемы частного сектора актуальны для всего города, но здесь зона ответственности районов, — говорит вице-мэр. — Кроме того, закон позволяет обязывать жителей убирать, как минимум, в пяти метрах от дома. У нас после механической уборки грейдером сразу же освобожденную часть улицы занимает снег, который жители вычистили со своих подворий. На прошлой неделе «вылизали» улицу Жуковского, а на следующий день со дворов были вычищены кучи снега. И это характерно для каждой улицы частного сектора. Давайте обязывать жителей участвовать в уборке, а не просто выбрасывать снег на дорогу.

В то же время, как рапортуют в муниципалитете, центральные магистрали за пределами внимания городской власти не остались. В частности, за последнюю неделю вывезено большое количество снега с улицы Станционной, проспекта Димитрова, проезда Энергетиков, улицы Жуковского, Бердского шоссе, Большевистской.

— Вы понимаете, что это было связано с подготовкой к визиту в наш город гостей из Москвы, — говорит начальник управления автодорог мэрии Юрий Сердюк.

По информации мэрии Новосибирска, за последнюю неделю с городских улиц вывезены 144 тысячи куб. м снега. Всего с начала зимнего периода вывезены 1,4 млн куб. м. В ближайшее время планируется продолжить вывоз снега с основных городских дорог и мест подтопления (46 мест), находящихся в зоне ответственности департамента транспорта. Очищены более половины ливневых канализаций.