Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На следующей неделе специальная комиссия в мэрии Новосибирска планирует утвердить необходимые документы для продажи двух двухуровневых квартир площадью более 165 кв. м. Они находятся на балансе муниципалитета в Октябрьском районе города.
— Есть два объекта, которые непригодны для муниципальных нужд и будут реализованы по стоимости около 20-22 млн. Если приплюсовать имеющиеся 5 млн на эти цели, у нас выйдет 25-27 млн рублей. Этот задел на ремонт имеющегося жилищного фонда по 2021 году достаточен, — сообщил на заседании постоянной комиссии горсовета по социальной политике начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков. — Я предлагаю не ограничиваться задачей 2021 года и провести все-таки инвентаризацию других объектов, не используемых для муниципальных нужд.
Кроме того, для обеспечения жильем нуждающихся второй год реализуются мероприятия по строительству двухблочного жилого дома на улице Степной на 270 квартир. В декабре текущего года 70 квартир в рамках первой очереди будут введены в эксплуатацию. В эти дома планируется переселить горожан, проживающих в ветхом жилфонде. Как редакции пояснили в мэрии, подрядчик в настоящий момент ещё не определён.
Кроме того, в ближайшее время Заксобрание области в рамках внесения корректировок в бюджет рассмотрит увеличение трансфертов городу. В результате в 2021 году муниципалитет сможет направить 469 млн рублей на обеспечение жильём детей-сирот как одной из категорий очередников.
По данным мэрии, в районных администрациях Новосибирска в очереди на улучшение жилищных условий сегодня стоят 9,3 тысячи человек.
Фото: pixabay.com, автор- stux
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