Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На следующей неделе специальная комиссия в мэрии Новосибирска планирует утвердить необходимые документы для продажи двух двухуровневых квартир площадью более 165 кв. м. Они находятся на балансе муниципалитета в Октябрьском районе города.

— Есть два объекта, которые непригодны для муниципальных нужд и будут реализованы по стоимости около 20-22 млн. Если приплюсовать имеющиеся 5 млн на эти цели, у нас выйдет 25-27 млн рублей. Этот задел на ремонт имеющегося жилищного фонда по 2021 году достаточен, — сообщил на заседании постоянной комиссии горсовета по социальной политике начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков. — Я предлагаю не ограничиваться задачей 2021 года и провести все-таки инвентаризацию других объектов, не используемых для муниципальных нужд.

Вырученные от реализации объектов деньги будут направлены на ремонт муниципальных квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, стоящих на учете в районных администрациях, и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В настоящий момент на балансе мэрии числятся 56 однокомнатных, 52 двухкомнатные и 36 трехкомнатных квартир, требующих ремонта как условия для переселения в них очередников. Всего, по оценкам мэрии, на ремонт этих объектов необходимы около 60 млн рублей.

Кроме того, для обеспечения жильем нуждающихся второй год реализуются мероприятия по строительству двухблочного жилого дома на улице Степной на 270 квартир. В декабре текущего года 70 квартир в рамках первой очереди будут введены в эксплуатацию. В эти дома планируется переселить горожан, проживающих в ветхом жилфонде. Как редакции пояснили в мэрии, подрядчик в настоящий момент ещё не определён.

Кроме того, в ближайшее время Заксобрание области в рамках внесения корректировок в бюджет рассмотрит увеличение трансфертов городу. В результате в 2021 году муниципалитет сможет направить 469 млн рублей на обеспечение жильём детей-сирот как одной из категорий очередников.

По данным мэрии, в районных администрациях Новосибирска в очереди на улучшение жилищных условий сегодня стоят 9,3 тысячи человек.