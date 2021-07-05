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Переезд в кредит

  • 05/07/2021, 16:49
Банк «Левобережный» предлагает специальный ипотечный кредит для всех, кто хочет переехать из старого жилья в квартиру в строящемся доме или на вторичном рынке.

Новости компаний«Переезд» – это кредит на 12 месяцев в сумме от 300 тысяч рублей до 60% стоимости имеющегося жилья, без ежемесячных платежей и документального подтверждения дохода и занятости. Полученными средствами можно оплатить первоначальный взнос либо остаток недостающей суммы за приобретаемую квартиру.

Программа подойдет тем, кто планирует как можно быстрее переехать или этого требуют обстоятельства. Ее главная особенность в том, что она позволяет сразу купить новую квартиру, отложив продажу имеющейся недвижимости на некоторое время. Старое жилье можно продавать без спешки, в течение года. Только после этого нужно будет погасить кредит и проценты по нему.

Задать вопросы по ипотечной программе переезд можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО) по адресам:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Подать заявку на ипотеку.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы новости бизнеса ипотека банки Банк Левобереный


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