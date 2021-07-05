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Сбербанк отменяет комиссию при оплате услуг ЖКХ

  • 05/07/2021, 16:56
Новосибирское отделение Сбербанка объявляет об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Новости компанийНововведение вступает в силу с 1 июля 2021 года и касается физлиц, оплачивающих коммунальные услуги через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк онлайн», а также «Автоплатеж ЖКХ».

«Сбербанк онлайн» позволяет оплачивать услуги ЖКХ различными способами: найти их по адресу, отсканировать QR-код с квитанции или настроить автоплатеж. Для этого достаточно зайти в личный кабинет интернет-банка «Сбербанк онлайн», либо в мобильное приложение «Сбербанк онлайн», перейти в раздел «Платежи», выбрать наиболее удобный способ и оплатить.

Для того, чтобы оплатить коммунальные услуги по адресу, достаточно выбрать пункт «Дом» в разделе «Платежи» мобильного приложения или интернет-банка «Сбербанк онлайн» и далее перейти по плитке «Найти счета по адресу». Для настройки автоплатежей, понадобится пункт «Автоплатежи и переводы» в разделе «Платежи». Накануне автоматической оплаты, Сбер предупредит клиента о сумме и получателя платежа. В случае необходимости, автоплатеж всегда можно приостановить или отключить.

Сбербанк делает все для того, чтобы сделать жизнь своих клиентов максимально удобной и комфортной. Отмена комиссии за оплату коммунальных услуг – еще один шаг в этом направлении, ведь теперь совершать платежи можно не просто быстро и просто, в любое время суток и в любом месте, где есть интернет, но еще и максимально выгодно.

Ольга Коновалова

Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк

Акция действует в случае оплаты картой СберБанка, выпущенной в Новосибирской области до 25 июня 2021 года включительно.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Новосибирская область

Теги : Сбербанк Онлайн Сбербанк жкх Автоплатеж ЖКХ


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