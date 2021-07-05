На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Отвечая на вопрос корреспондента «Известий», планируется ли усилить антисептическую защиту бумажных денег, зампред ЦБ подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по усилению защиты наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов.

Сегодня банкноты Банка России изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами, то есть они защищены от бактериологической угрозы. В банкнотную бумагу на этапе ее изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. Он также сообщил, что модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами.

Михаил Алексеев также рассказал, что в настоящее время для банкноты номиналом 200 рублей разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами.