Переезд в Санкт-Петербурге: квартиры от 4,45 млн в 25 минутах от метро*

Санкт-Петербург — традиционно в тройке популярных направлений для внутренней миграции. Он привлекает людей возможностями для образования и карьеры, красотой дворцов, набережных и мостов, а также особой, неповторимой атмосферой. Именно последний фактор часто становится решающим при выборе между Москвой и Петербургом.

«Расцветай в Янино» расположен в зеленом районе Янино-1. Локация находится вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 25 минут.

Янино входит в число наиболее популярных локаций у покупателей (на седьмом месте по агломерации в целом и на втором месте из областных территорий). В 2022 году на эту локацию пришлись 3% реализованных квартир, что сопоставимо по объему с другими востребованными областными местами — Кудрово и Новоселье.

Квартал от известного новосибирского девелопера — проект комплексной застройки площадью 300 тысяч квадратных метров «Расцветай в Янино» реализуется в формате «все включено»: объекты, необходимые для комфортной жизни, предусмотрены в пешей доступности жителей нового района — школа, два детских сада, торговые центры, фитнес-клуб с бассейном.

Уже в 2025 году малышей примет современный трехэтажный детский сад с собственной территорией и самостоятельными входами для каждой группы раннего возраста, оборудованный всем, что необходимо для развития. Разрешение на строительство уже получено.

Территория квартала будет благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом. Большое внимание уделено созданию и оснащению детских площадок, оборудованных современными комплексами для любых сценариев игр.

Объединяет дома квартала променад. Общественное пространство украсят широкие газоны, специально подобранные деревья и кустарники. На первых этажах домов, расположенных вдоль променада, разместятся семейные рестораны, кафе, пекарни и зона ритейла. Такие пространства рассматриваются девелопером не просто как элемент дома, а в качестве части жилой среды.

*Цена действительна на момент публикации.