Косуля примчалась из леса в музыкальную школу под Новосибирском

На территорию музыкальной школы в центре Куйбышева Новосибирской области прискакала косуля. Перепуганное животное металось по ограде в поисках выхода. Видео с лесной обитательницей сняли очевидцы.

— Забралась и выпрыгнуть не может. Сейчас будем звонить в службы, чтобы спасали животное, — говорит автор ролика.

Отметим, что в Новосибирской области косули стали часто выходить к людям. Некоторые из них бесстрашно подходят к человеку и позволяют себя гладить.

В январе 2024 года один из диких козлят-смельчаков забрел к деревне в Куйбышевском районе и увязался за местным жителем.

А в начале года сразу несколько косуль были замечены в селе Кыштовка Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Министерство природы Новосибирской области опровергли слухи о разгуле волков по деревне Колбаса в Кыштовском районе.