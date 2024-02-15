Косуля примчалась из леса в музыкальную школу под Новосибирском

На территорию музыкальной школы в центре Куйбышева Новосибирской области прискакала косуля. Перепуганное животное металось по ограде в поисках выхода. Видео с лесной обитательницей сняли очевидцы.
— Забралась и выпрыгнуть не может. Сейчас будем звонить в службы, чтобы спасали животное, — говорит автор ролика.
Отметим, что в Новосибирской области косули стали часто выходить к людям. Некоторые из них бесстрашно подходят к человеку и позволяют себя гладить.
В январе 2024 года один из диких козлят-смельчаков забрел к деревне в Куйбышевском районе и увязался за местным жителем.
А в начале года сразу несколько косуль были замечены в селе Кыштовка Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что Министерство природы Новосибирской области опровергли слухи о разгуле волков по деревне Колбаса в Кыштовском районе.
Фото, видео: Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru