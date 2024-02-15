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Косуля примчалась из леса в музыкальную школу под Новосибирском

  • 15/02/2024, 13:48
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Косуля примчалась из леса в музыкальную школу под Новосибирском
Мечущееся по территории образовательного учреждения животное попало на видео.

На территорию музыкальной школы в центре Куйбышева Новосибирской области прискакала косуля. Перепуганное животное металось по ограде в поисках выхода. Видео с лесной обитательницей сняли очевидцы.

— Забралась и выпрыгнуть не может. Сейчас будем звонить в службы, чтобы спасали животное, — говорит автор ролика.

Отметим, что в Новосибирской области косули стали часто выходить к людям. Некоторые из них бесстрашно подходят к человеку и позволяют себя гладить.

В январе 2024 года один из диких козлят-смельчаков забрел к деревне в Куйбышевском районе и увязался за местным жителем.

А в начале года сразу несколько косуль были замечены в селе Кыштовка Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Министерство природы Новосибирской области опровергли слухи о разгуле волков по деревне Колбаса в Кыштовском районе.

Фото, видео: Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : косуля видео


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