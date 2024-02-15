Четырехэтажную квартиру с бассейном продают в центре Новосибирска

В Новосибирске выставили на продажу квартиру со СПА за 43 миллиона рублей на Красном проспекте.

— Недвижимость находится на Красном проспекте, — говорится в сообщении на сайте N1.

Площадь квартиры — 299,8 квадратных метров, в площадь входит таунхаус.

По сообщению продавца дому, 13 лет.

В четырехэтажной квартире находятся гостевая и досуговая зона.

— На цокольном этаже находится СПА-зона с бассейном, сауна, душевая и зона отдыха, — отметили в сообщении.

Также на первом этаже — теплый гараж со входом в квартиру, оттуда можно попасть в квартиру. Отдельно в здании предусмотрен парадный вход.

Ранее редакция сообщала о том, что дом-крепость с зимним садом продают за 35 миллионов рублей в Новосибирске.