Четырехэтажную квартиру с бассейном продают в центре Новосибирска

В Новосибирске выставили на продажу квартиру со СПА за 43 миллиона рублей на Красном проспекте.
— Недвижимость находится на Красном проспекте, — говорится в сообщении на сайте N1.
Площадь квартиры — 299,8 квадратных метров, в площадь входит таунхаус.
По сообщению продавца дому, 13 лет.
В четырехэтажной квартире находятся гостевая и досуговая зона.
— На цокольном этаже находится СПА-зона с бассейном, сауна, душевая и зона отдыха, — отметили в сообщении.
Также на первом этаже — теплый гараж со входом в квартиру, оттуда можно попасть в квартиру. Отдельно в здании предусмотрен парадный вход.
Ранее редакция сообщала о том, что дом-крепость с зимним садом продают за 35 миллионов рублей в Новосибирске.
Фото с сайта N1
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