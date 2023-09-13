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Переименованный «Сьесс» появился в Новосибирске

  • 13/09/2023, 11:07
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переименование бренда
Наименования популярных брендов написали русскими буквами.

В новосибирских магазинах начали торговать переименованными шампунями «Сьесс». Об этом сообщают читатели Infopro54.

Наименования популярных брендов написали русскими буквами.

Шампуни и бальзамы известного бренда Syoss теперь именуются как «Сьесс». Также есть гели для душа Fa, на которых написано «Фа». Кондиционер для белья Vernel превратился в «Вернель», а стиральный порошок Persil переименовали в «Персил».

Процесс переименования был запущен в апреле этого года.

Отметим, что последнее, что подверглось изменением это обратная сторона упаковки, там шрифт стал крупнее.

Напомним, что в новосибирской «Ауре» в воскресенье, 10 сентября, закрылся KFC. Об этом рассказали читатели Infopro54.

Вместо вывески висит плакат, на котором говорится о смене названия точки на Rostic’s. Сейчас в заведении ведутся подготовительные работы.

В Новосибирске работали 47 точек KFC.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский госуниверситет экономики и управления обновит бренд.

Фото: Pixabay — igorovsyannykov

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Фа Сьесс Персиль переименования Вренель


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