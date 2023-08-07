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Новосибирский госуниверситет экономики и управления обновит бренд

  • 07/08/2023, 18:28
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НГУЭУ обновит бренд
На эти цели университет готов потратить 714 тысяч рублей.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) объявил тендер на оказание услуг по разработке бренда. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На эти цели университет готов потратить 714 тысяч рублей.

Работы по разработке бренда должны быть завершены до 30 декабря 2023 года.

Начальник отдела общественных связей НГУЭУ Дмитрий Калинин подчеркнул, что речь идет не о создании бренда НГУЭУ как вуза, а о создании визуальной концепции, отражающей смыслы этого бренда.  Цель — идентификация и определение тех инструментов, которые могут донести ценности НГУЭУ до целевых аудиторий, в том числе, с помощью «переложения» этих ценностей в определенные визуальные, графические образы.

— Существующая айдентика бренда (визуализация фирменного стиля НГУЭУ) существует с 2004-го года, — рассказал Infopro54 Дмитрий Калинин. — Это не означает, что этот фирменный стиль устарел и более не актуален. Это говорит о том, что университет за это время прирос новыми ценностями, сформировал новые концепции развития и активно развивается в новых сферах не только для самого себя, но и для всей системы образования. В частности, мы реализуем стратегию развития как университета предпринимательского типа, активно участвуем в жизни региона, осуществляем массу образовательных, кадровых и общественных инициатив – и эти векторы развития вуза должны найти отражение в его визуальной идентификации.

Собеседник редакции отметил, что вузы не так часто прибегают к смене визуальных образов — нет единого мнения, графика и рецепта, как и когда это следует делать. Однако чаще всего, по его мнению, ребрендинг нужен тогда, когда новые смыслы, генерируемые вузом (как и любой организацией) перестают умещаться в прежнюю айдентику.

— НГУЭУ работает со многими аудиториями – со школьниками, с абитуриентами (а это не одно и то же) и их родителями, со студентами, с выпускниками, органами власти и бизнес-сообществом. Каждая из этих аудиторий заинтересована в конкретных продуктах, которые может давать вуз. Эти аудитории меняются, их интересы становятся насыщеннее, и прежде всего мы хотим собрать тот образ университета, который будет по-прежнему интересен и привлекателен для этих аудиторий с учетом их изменений.

По словам Дмитрия Калинина, работа над новой визуализацией бренда скорее всего, будет обсуждаться и со студентами, и с преподавателями, и с сотрудниками вуза.

— Это сложно, но только таким образом мы сможем сформировать нужный образ университета будущего, — отметил он.

Напомним, вузы постоянно работают над совершенствованием своих брендов. Например, в 2016 году Новосибирский государственный университет разработал новый логотип. Его основой стала звездочка–астерикс, меняющая цвет, в зависимости от поставленных задач. При этом, университет принципиально не стал проводить масштабных опросов общественного мнения.

В 2019 году еще один вуз — Новосибирский государственный технический университет — представил свой новый бренд. Одним из главных изменений стало возвращение университету его исторического имени «НЭТИ», которое получило новые смыслы и новые варианты расшифровки.

Ранее редакция сообщала, что внимание на рейтинговые данные обращают от 15 до 20% абитуриентов.

Фото редакции

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Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : ребрендинг разработка бренда вузы аукцион


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