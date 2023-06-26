Перелом ноги получила девушка на праздновании Дня города на Михайловской набережной

МАСС сообщает, что накануне вечером на Михайловской набережной — одной из локаций праздника — спасатели оказывали помощь двум молодым людям. Девушка 2008 года рождения сломала голеностоп левой ноги, а чуть позже мужчина 1995 года рождения вывихнул голеностоп, но уже правой ноги.

— Оба пострадавших были транспортированы до автомобиля скорой помощи и переданы дежурившим на празднике врачам, — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

В День города к дежурившим на мероприятиях врачам, в целом, на всех площадках, обратились порядка 10 человек: с жалобами на высокое давление, с незначительными травмами. Перелом ноги стал самым серьезным случаем, сообщили Infopro54 в Минздраве Новосибирской области.