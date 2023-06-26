За дачу взятки крупному налоговику задержаны глава транспортной компании и посредник

Руководитель транспортной компании ООО «Партнер Сибири» и посредник попались на даче взятки. Они предложили 20 млн рублей одному из руководящих работников УФНС Новосибирска за то, чтобы тот изменил результаты выездной проверки на предприятии, где были обнаружены нарушения. Налоговик «согласился» с предложением, а сам обратился в правоохранительные органы. При передачи первой части денежных средств в размере 1 млн рублей сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали посредника. Позже был задержан и руководитель транспортной компании.

— Сотрудники УФСБ установили, что предприниматель также неправомерно уменьшил подлежащие уплате в бюджет суммы налога на добавленную стоимость и на прибыль в размере свыше 90 млн рублей, сфальсифицировал сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях со своими партнерами, что позволило ему необоснованно применить налоговый вычет по НДС, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

В отношении коммерсанта и его посредника возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). В отношении руководителя коммерческой организации также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). Наложен арест на имущество фигурантов на сумму 60 млн рублей, а также на имущество, принадлежащее транспортной компании, на сумму 150 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала, что этому предпринимателю уже было предъявлено обвинение в подкупе сотрудника крупного оператора контейнерных перевозок. В обмен на 4 млн рублей последний должен был обеспечить неконкурентное преимущество. Уголовное дело направлено в суд в апреле 2023 года.