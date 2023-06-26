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Программа обновления троллейбусов в Новосибирске будет продолжена

  • 26/06/2023, 11:21
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Программа обновления троллейбусов в Новосибирске будет продолжена
Минфину области поручено просчитать сколько будет стоить эта программа.

После того, как в Новосибирск по договору прибудут все 120 новых троллейбусов, программа обновления городских троллейбусов будет продолжена. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор области Андрей Травников, поручивший главе областного Минфина Виталию Голубенко просчитать, во что обойдется полное обновление городского троллейбусного парка.

В настоящее время, как сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, 4 троллейбуса уже прибыли в город, 1 в пути, все остальные должны быть поставлены в Новосибирск до конца года.

Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. Вместительность одного троллейбуса — 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети. Поставка 120 троллейбусов позволит обновить парк на 44%.

За последние пять лет правительством Новосибирской области обновлено 538 единиц пассажирского транспорта, в том числе 205 автобусов, 129 троллейбусов и 25 трамваев для города Новосибирска. Это позволило увеличить долю пассажиропотока, приходящегося на муниципальные автобусы и троллейбусы Новосибирска, с 32% в 2018 году, до 45% по итогам 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительно 1 млрд рублей для обновления общественного транспорта. 

Фото с сайта «Уфимского трамвайно-троллейбусного завода»

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : поставка троллейбусов общественный транспорт


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