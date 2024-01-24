«Переломы, кровоизлияние…кома»: новосибирские врачи спасают стажера, которого затянуло в рабочий станок

ЧП случилось накануне, 23 января, в торгово-производственной компании «Намерение», которая изготавливает штукатурно-малярный инструмент для всей России. В одном из цехов молодой 19-летний стажер оказался затянут в шлифовальную машину.

― Его руку затянуло в механизм, а голова с силой ударилась о конструкцию. В результате произошедшего Данил попал в больницу с кровоизлиянием в мозг и тяжелыми переломами костей черепа и лица. В настоящее время он находится в коме. Наш 19-летний сосед из КСМ-а, Земляков Данил, совсем недавно вернулся из армии. Сейчас за жизнь этого юного, но храброго и мужественного парня, бьются нейрохирурги, но без помощи неравнодушных обойтись не получится ― ему нужна донорская кровь, ― написали друзья Данила в группе ВКонтакте «Моя Первомайка».

Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.

― Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту получения производственной травмы стажером предприятия. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, а также проверить в действиях должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков нарушения правил охраны труда, ― прокомментировали в ведомстве.

Всех неравнодушных, кто готов помочь парню, родные и знакомые просят срочно сдать кровь по адресу: ул. Серафимовича, 2/1. Важно уточнить, что донор для пациента нейрохирургического отделения 34-ой больницы, Землякова Данила Сергеевича.