300 участников СВО получили психологическую помощь в Новосибирской области

Уже 300 бойцов СВО получили психологическую помощь в Новосибирской области.

На данный момент работают 58 профильных кабинетов, из них 26 – в районах области.

— Сегодня у 90% участников специальной военной операции после возвращения развивается посттравматическое стрессовое расстройство, — отмечает Лада Шалыгина, замминистра здравоохранения Новосибирской области.

Отмечается, что в этом году планируется открыть еще пять детских кабинетов.

Напомним, что с семьями бойцов работал центр социальной и медицинской реабилитации. А также велись работы по устройству детей в детские сады и подготовке к началу учебного года.

Ранее редакция сообщала о том, что заявку в нацпроект по беспилотникам готовит Новосибирская область.