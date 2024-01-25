300 участников СВО получили психологическую помощь в Новосибирской области

Уже 300 бойцов СВО получили психологическую помощь в Новосибирской области.
На данный момент работают 58 профильных кабинетов, из них 26 – в районах области.
— Сегодня у 90% участников специальной военной операции после возвращения развивается посттравматическое стрессовое расстройство, — отмечает Лада Шалыгина, замминистра здравоохранения Новосибирской области.
Отмечается, что в этом году планируется открыть еще пять детских кабинетов.
Напомним, что с семьями бойцов работал центр социальной и медицинской реабилитации. А также велись работы по устройству детей в детские сады и подготовке к началу учебного года.
Ранее редакция сообщала о том, что заявку в нацпроект по беспилотникам готовит Новосибирская область.
Фото: Freepik — DC Studio
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