Рекламодателям

Начальника ИВС под Новосибирском задержали за угрозы следователю

  • 24/01/2024, 19:16
Автор:
Начальника ИВС под Новосибирском задержали за угрозы следователю
Начальник ИВС под Новосибирском мешал следователям раскрывать дело о пропавшей 14 лет назад девочке и выгораживал своих арестованных коллег.

Очередное задержание полицейского взбудоражило Усть-Тарский район. На этот раз наручники примерил начальник ИВС местного отдела полиции. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Воспрепятствование производству предварительного расследования».

Как удалось выяснить журналистам Infopro54 полицейский оказывал воздействие на следователя, в производстве у которого находится дело о резонансном преступлении 14-летней давности. Речь идет об исчезновении 14-летней школьницы Наташи Матюхиной, которая пропала в 2010-м году. По версии следствия, девушку сбили на автомобиле сотрудники отдела полиции, а чтобы скрыть следы избавились от тела. Оно, кстати, до сих пор не найдено. По подозрению в совершении этого чудовищного преступления были арестованы экс-сотрудник Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также ныне действующий сотрудник правоохранительных органов Александр Кунц. Позже у двоих копов появился еще один эпизод ― убийство сельчанина 26-летнего Владимира Поторокина. В 2013 году его забрала полиция, после чего о нем никто ничего не слышал. А через пару месяцев молодого мужчину нашли мертвым.

― Новый задержанный к тем уголовным делам ни имеет никакого отношения. Он мешал следствию, угрожал, хотел выгородить своих коллег, ― рассказал Infopro54 источник близкий к следствию.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Из Усть-Тарки начальника ИВС доставили в Новосибирск.

Фото: Infopro54.

365

Рубрики : Происшествия Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : СК полицейский задержание


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54

Заявку в нацпроект по беспилотникам готовит Новосибирская область

Регион намерен участвовать в федеральном конкурсе.
Читать далее >>

Налоговые льготы хотят ввести для Почты России в Новосибирской области

Высвободившиеся средства должны быть направлены на зарплаты работникам и возобновление работы почтовых отделений в селах.
Читать далее >>

Расходы на строительство приюта для животных в Новосибирске решили не сокращать

Речь идет о новом объекте, который планируется создать в районе Толмачевского шоссе.
Читать далее >>

Большая квартира за 22 147 рублей в месяц с экономией до 262 044 рублей до конца строительства в квартале Balance на Кирова*

Элегантная новостройка на Кирова удивляет арочной архитектурой, премиальными интерьерами и сервис-хабом.
Читать далее >>

Депутат Кубанов выступил за национализацию энергосистемы Новосибирска

Начать необходимо с ревизии энергетической реформы.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Ирина Гущина: Количество не проданных в ходе в строительства квартир в Новосибирске продолжит расти

Ирина Гущина: Количество не проданных в ходе строительства квартир в Новосибирске продолжит расти

Даже несмотря на рекордные продажи 2023 года.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Начальника ИВС под Новосибирском задержали за угрозы следователю
24/01/24 19:16
Право&Порядок Происшествия
«У нее слуги, охрана и личный повар»: 15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске, вернули домой
24/01/24 18:46
Общество
Октябрьский район стал лидером по расселению ветхого жилья в Новосибирске
24/01/24 18:19
Город Экономика
Дерзкого угонщика арестовали в Новосибирске
24/01/24 17:53
Право&Порядок
В топ лучших снимков космоса попали фотографии астрофотографа из Новосибирска
24/01/24 17:45
Общество
Губернатор поблагодарил Комитет семей воинов Отечества за совместную работу по помощи бойцам СВО и их семьям
24/01/24 17:42
Власть Общество
Десятилетний мальчик оказался в больнице после аварии в Новосибирске
24/01/24 17:25
Происшествия
Новосибирцы жалуются на сбои в Telegram
24/01/24 17:15
Общество
Ученые из Новосибирска нашли пользу в замороженных продуктах
24/01/24 17:05
Наука
Инспектора ГИБДД подозревают в совращении девочек-подростков в Новосибирске
24/01/24 16:53
Происшествия
Школьница пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Новосибирске
24/01/24 16:51
Происшествия
Заявку в нацпроект по беспилотникам готовит Новосибирская область
24/01/24 16:32
Власть Промышленность Технологии
Бастрыкин поручил изучить закрытое дело по избиению школьника в Новосибирске
24/01/24 16:22
Общество Право&Порядок
Выявлено 14 случаев незаконной добычи ископаемых в Новосибирской области
24/01/24 15:56
Право&Порядок
10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам в Новосибирской области
24/01/24 15:50
Бизнес Власть Недвижимость
«Чайник и утюг»: мигранты предложили бытовую технику за сломанный нос школьнику в Новосибирске
24/01/24 15:23
Общество Право&Порядок
МТС предложит новосибирцам бесплатное приложение против спам-звонков
24/01/24 15:21
Технологии
Уклониста, не явившегося в часть, отправили в тюрьму на 5,5 лет в Новосибирске
24/01/24 15:03
Право&Порядок
Школьница перевела 270 тысяч рублей мошенникам за валюту в Roblox
24/01/24 15:02
Общество Право&Порядок
47 обманутых дольщиков получили ключи от долгожданных квартир
24/01/24 13:50
Недвижимость
Популярное
В России запретят увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет
24/01/24 17:20
Как пережить магнитную бурю с меньшими потерями для здоровья
24/01/24 14:10
Роскачество: некоторые категории граждан вправе получить лекарства бесплатно
24/01/24 11:36
Халаты, тапочки и туалетную бумагу могут включить в полис ОМС
24/01/24 10:26
Выплаты за долгий брак предложили вывести на федеральный уровень
24/01/24 9:50
Свет от смартфонов приводит к ожирению
23/01/24 16:51
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов 2023 года
24/01/24 11:00
АО «РЭС» рассказали школьникам, как безопасно обращаться с электричеством
23/01/24 14:27
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 году
23/01/24 9:00
Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса
22/01/24 10:52
Розничный портфель Банка Уралсиб в Новосибирске достиг 8,5 млрд рублей по итогам 2023 года
19/01/24 10:04
АО «РЭС» и садоводы обсудили особенности эксплуатации электросетей СНТ
18/01/24 16:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска