Начальника ИВС под Новосибирском задержали за угрозы следователю

Очередное задержание полицейского взбудоражило Усть-Тарский район. На этот раз наручники примерил начальник ИВС местного отдела полиции. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Воспрепятствование производству предварительного расследования».

Как удалось выяснить журналистам Infopro54 полицейский оказывал воздействие на следователя, в производстве у которого находится дело о резонансном преступлении 14-летней давности. Речь идет об исчезновении 14-летней школьницы Наташи Матюхиной, которая пропала в 2010-м году. По версии следствия, девушку сбили на автомобиле сотрудники отдела полиции, а чтобы скрыть следы избавились от тела. Оно, кстати, до сих пор не найдено. По подозрению в совершении этого чудовищного преступления были арестованы экс-сотрудник Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также ныне действующий сотрудник правоохранительных органов Александр Кунц. Позже у двоих копов появился еще один эпизод ― убийство сельчанина 26-летнего Владимира Поторокина. В 2013 году его забрала полиция, после чего о нем никто ничего не слышал. А через пару месяцев молодого мужчину нашли мертвым.

― Новый задержанный к тем уголовным делам ни имеет никакого отношения. Он мешал следствию, угрожал, хотел выгородить своих коллег, ― рассказал Infopro54 источник близкий к следствию.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Из Усть-Тарки начальника ИВС доставили в Новосибирск.