Перепланировка с образованием новых помещений

В каждом случае нужно обеспечить ограничение конструкциями, подтвердить наличие признаков обособленности, изолированности. Общие правила согласований перепланировок нежилых помещений читайте по ссылке. Об особенностях производства работ при образовании новых помещений расскажем ниже.

Условия для образования новых помещений

Для образования помещений, которые не будут являться самостоятельными объектами недвижимости, нет специальных технических и правовых требований. Собственнику достаточно установить капитальные или некапитальные конструкции, чтобы оградить внутренний объем помещения. Чтобы поставить новый объект на учет как недвижимость, нужно соблюсти следующие условия для объединения:

возвести конструкции, ограничить внутренний объем вновь образованного объекта;

сделать отдельный выход к местам общего пользования здания, либо непосредственно на улицу;

обеспечить иные признаки изолированности и обособленности, которым отвечают все объекты недвижимости.

Дополнительными условиями может быть соблюдение специальных требований по санитарным и гигиеническим нормативам, по минимальной площади. Например, это обязательное условие для жилых помещений. По договору аренды можно выделить часть помещения, причем даже без возведения ограждающих конструкций.

Как правильно сделать перепланировку

Образование новых помещений невозможно без производства строительных работ. Это может быть реконструкция или перепланировка. Чтобы законно выполнить перепланировку, собственнику нужно:

заказать проект, получить техническое заключение;

пройти согласования в компетентных органах (если это требуется по закону);

получить акт приемки после окончания перепланировки;

заказать кадастровые работы, получить технический план.

Именно в техническом плане будут зафиксированы все обязательные признаки нового объекта недвижимости. Это позволит пройти учет и регистрацию в Росреестре, внести сведения о помещении в ЕГРН. По итогам процедур собственник получит выписку из реестра. Это правоподтверждающий документ, где будут указаны данные о помещении, его характеристиках.

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