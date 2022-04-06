«Куликовский» тестирует в Новосибирске новый концепт в сегменте HORECA

В первый день апреля кондитерский дом «Куликовский» открыл очередное свое заведение в новом центре Новосибирска — в его сити-ядре у метро «Октябрьская». Потенциал этой локации для компании принципиально важен, ибо именно тут кондитерский дом решил опробовать свой новый концепт — расширение темы в сторону HORECA-сегмента: ввел в меню завтраки, практически на 50% расширив предложение.

— Завтраки — принципиально новая позиция, — отметил Кирилл Егоров, соучредитель проекта в Новосибирске. — Прежде эту тему у нас олицетворяли только панини и сэндвичи. Сейчас появилось полновесное меню завтраков. Меню завтраков плотное. Но раздувать его до ресторанного объема мы не стали, дабы не размыть концепцию. Завтрак ситуативно привязан к кофе, так что все достаточно органично. Впрочем, кофейное меню мы тоже не делали огромным — стараемся представлять все темы сбалансированно. Включая так называемое альтернативное (безлактозное) молоко и, напротив, продукты традиционные. Например, «микояновское» мороженое — на натуральных сливках, по советским ГОСТам.

Одной из изюминок новой тематической группы станет шакшука. Это блюдо родом с Ближнего Востока. Выглядит шакшука как сочетание подогретого томатного соуса с фасолью и кукурузой, яйцами пашот и хлебом чиабатта. Необычность в том, что сложносочиненный томатный соус этому блюду приходится не топпингом, а первоосновой. В обычном омлете доминанта — яйца, а в шакшуке «солирует» томат — это другая, непривычная россиянам расстановка компонентов.

— Шакшука в Израиле и других ближневосточных странах — довольно будничное блюдо, мы же постарались сделать его чуть ярче, более эстетским и визуально привлекательным, — пояснил шеф-повар Евгений Криницкий.

Новая площадка — не только самая большая в сети, но и самая «концептуально свежая» — с новым дизайном и обновленным брендингом.

— Интерьерно-дизайнерская концепция новая — больше хай-тека, больше геометризма, — подчеркнул Кирилл Егоров. — Изначально мы избрали эту стилистику, чтобы смягчить инженерию помещения — все эти колонны и диагональные балки. Но по ходу дела она стала и самоценной эстетикой. Вообще, эстетическую составляющую мы постоянно обновляем и развиваем. Бренд и вывеска тоже в новом начертании — KULIKOV. Мягкую реформу бренда мы проводим с начала года. И на этой площадке наша новая эстетика представлена уже в полном, развернутом виде.

Напомним, ООО «Куликовский Новосибирск» — сеть кондитерских, работает в Новосибирске с 2019 года. Сегодня в сеть входят 22 точки продаж. Производство расположено в Бишкеке Кыргызской республики, работает с 1991 года.

— Проект находится под единым управлением, в Новосибирске мы являемся представителями всей компании, — пояснил Кирилл Егоров. — Франшиз бренда в России пока мало, поэтому в фазе развития управление осуществляется централизованно, на все регионы присутствия. В ближних планах компании — выход в другие города Сибирского федерального округа. Если все динамично пойдет, в перспективе также планируем открывать производственные площадки в России. Пока же у нас производство на родине бренда, в Бишкеке. Причина тому — концептуальная связка с сырьем. Мы используем только натуральное сырье, и особенно важна в нем молочная составляющая. Дело в том, что в работу идет молоко от коров с горных пастбищ. Горные пастбища — это ведь особый рацион, так называемое альпийское разнотравье. Что в лучшую сторону отражается на вкусовых нюансах молока. И, соответственно, на готовом продукте.

По словам Кирилла Егорова, Новосибирск для российского старта был выбран в ходе естественного развития партнерских связей:

— Изначально я сотрудничал с этой компанией по кофейной тематике, а потом, по ходу этого партнерства вызрело решение открыть совместный проект. Как «стартовый» город Новосибирск хорош, ибо логистическая связка с Бишкеком тут несложная, фуры оттуда едут не так долго.

Высоко оценивает Кирилл Егоров пространственную интеграцию новейшего заведения: