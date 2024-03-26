«Перепутал педали тормоза»: водитель кроссовера резко сдал назад и придавил женщину у подъезда в Новосибирске

В Новосибирске водитель Toyota Highlander на скорости въехал в подъезд и придавил выходящую в это время из дома женщину.

Инцидент произошел в 18: 36 25 марта в Ленинском районе города и попал на видеокамеры домофона, установленного на подъезде дома №11 по улице Ватутина.

На кадрах видно, что припаркованный во дворе кроссовер сдает назад и несется прямо на подъезд. В это время из открывающейся двери и выходит пожилая пара. Машина на полном ходу сбивает женщину и придавливает ее к двери. Мужчина подбегает к водителю и начинает стучать ему в дверь. После того, как машина отъезжает, пострадавшая падает без чувств.

По рассказу очевидцев, пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в больницу. По факту происшествия полиция проводит проверку.

— Пострадала 67-летняя женщина, она доставлена в медицинское учреждение. Состояние опьянения у водителя не установлено. По предварительным данным, водитель перепутал педали тормоза, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о нарушении ПДД или правил эксплуатации ТС, повлёкшем причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.