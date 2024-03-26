Неизвестные устроили перестрелку в поселке под Новосибирском

В селе Каменка Новосибирского района компания мужчин устроила перестрелку. ЧП произошло ночью возле дома №1 в микрорайоне Олимпийской Славы. Инцидент всполошил жильцов высотки, они же и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские участников конфликта не застали.

— Следственно-оперативная группа с экспертом-криминалистом в составе опросили очевидцев и осмотрели место ЧП, а так же изъяли следы и гильзы от травматического пистолета. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности участников происшествия, попавших на видео, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее редакция сообщала о том, что водители устроили стрельбу на дороге в Новосибирске. Причиной конфликта стал включенный дальний свет у одного из шоферов.