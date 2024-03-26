На ямочный ремонт Новосибирску необходимы 220 млн рублей

На минувшей неделе для ликвидации дефектов на проезжей части ДЭУ Новосибирска и их подрядные организации отремонтировали 900 кв метров проезжей части, в том числе литым асфальтом 700 кв м. Всего с начал весеннего периода в экстренном порядке отремонтировано 5,7 тысяч кв метров. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.
—До конца этой недели ДЭУ департамента и администраций районов заключат контракты на приобретение материалов для ремонтов дорог собственными силами. Документация для привлечения подрядных организаций находится в разработке, —добавил Эпов.
И.о. мэра Новосибирска Олег Клемшов поинтересовался, когда планируется подписать договоры со сторонними подрядчиками.
— Сейчас мы смотрим сметные расценки. Договоры планируем заключить до 15 апреля, — пояснил Эпов. — Для того, чтобы определиться по поводу объемов важно понимать насколько хватит средств.
Стоит отметить, что на минувшей аппаратке Сергей Эпов говорил, что для проведения плановой замены дорожного покрытия в бюджете Новосибирска предусмотрен 81 млн рублей на все ДЭУ города.
—Просматриваемая потребность составляет 220 млн рублей. Увеличение потребности связано с увеличенным количество знакопеременных температур наружного воздуха, которые приводят к разрушению дорожного покрытия, — добавил Сергей Эпов.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году 250 млн на поддерживающий ремонт Новосибирску выделял областной бюджет.
Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова
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