На ямочный ремонт Новосибирску необходимы 220 млн рублей

На минувшей неделе для ликвидации дефектов на проезжей части ДЭУ Новосибирска и их подрядные организации отремонтировали 900 кв метров проезжей части, в том числе литым асфальтом 700 кв м. Всего с начал весеннего периода в экстренном порядке отремонтировано 5,7 тысяч кв метров. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

—До конца этой недели ДЭУ департамента и администраций районов заключат контракты на приобретение материалов для ремонтов дорог собственными силами. Документация для привлечения подрядных организаций находится в разработке, —добавил Эпов.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемшов поинтересовался, когда планируется подписать договоры со сторонними подрядчиками.

— Сейчас мы смотрим сметные расценки. Договоры планируем заключить до 15 апреля, — пояснил Эпов. — Для того, чтобы определиться по поводу объемов важно понимать насколько хватит средств.

Стоит отметить, что на минувшей аппаратке Сергей Эпов говорил, что для проведения плановой замены дорожного покрытия в бюджете Новосибирска предусмотрен 81 млн рублей на все ДЭУ города.

—Просматриваемая потребность составляет 220 млн рублей. Увеличение потребности связано с увеличенным количество знакопеременных температур наружного воздуха, которые приводят к разрушению дорожного покрытия, — добавил Сергей Эпов.

Напомним, ранее в департаменте транспорта Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 сообщали, что на ямочный ремонт в этом году необходимо 150 млн рублей, но не исключали, что эта сумма может вырасти после того, как сойдет снег и будет понятна ситуация на дорогах.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году 250 млн на поддерживающий ремонт Новосибирску выделял областной бюджет.