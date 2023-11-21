Перерасчет за воду произвели новосибирцам после вмешательства прокуратуры

239 жителям многоквартирного дома на улице Воинской в Октябрьском районе Новосибирска после вмешательства прокуратуры был произведен перерасчет платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению на общую сумму 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

Как показала проверка, в доме была отключена горячая вода из-за дефектов на тепловой сети.

—Дефекты устранены и горячее водоснабжение возобновлено спустя более 24 часов, что превышает допустимые сроки единовременного перерыва подачи горячей воды жителям, — говорится в сообщении.

По данному факту прокурор района внес представление директору ресурсоснабжающей организации. В отношении него возбуждено административное дело по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

Напомним, благодаря действиям надзорного ведомства был произведен перерасчет и 20 домов в Заельцовском районе. Жители переплатили 500 тысяч рублей за горячую воду. А также почти 250 тысяч рублей вернут жителям Бердска за горячую воду.

Ранее редакция сообщала, что работникам застройщика «Новомарусино» выплатили долги в 13,6 миллионов рублей.