«Пересмотрела Телеграм-каналов»: высмеявшая теракт в «Крокусе» новосибирская школьница объяснила свой поступок

В Новосибирске полицейские нагрянули в гости к школьнице, посмеявшейся над терактом в «Крокус Сити Холле», и провели с ней беседу. Диалог с юной нарушительницей велся под видеозапись.
На кадрах школьница поясняет, что правоохранители приехали к ней по поводу террористических сообщений, которые она разослала в соцсетях. Девочка посчитала это смешными и отправила подруге.
— Наверное, просто пересмотрела разных Телеграм-каналов. Я, правда, не хотела, я очень раскаиваюсь в том, что сделала. Считаю, это неправильно, — заявила школьница.
Юная сибирячка пообещала никогда не повторять ошибок.
— Несовершеннолетняя принесла свои извинения. Проверка по данному факту продолжается, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, школьница посмеялась над трагедией, произошедшей в подмосковном «Крокусе». Видео, на котором она поет песню, высмеивая теракт, было опубликовано в Телеграм-канале «Новосибирский паблик». Новосибирцы единодушно осудили ее поведение.
Источник фото: Телеграм-канал «Новосибирский паблик». Видео предоставлено ГУ МВД по Новосибирской области.
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